Wetter-Kolumne im Video

Hier müssen Sie mit kalten Sturmböen rechnen

Tief "Peter" brachte manchen Regionen den ersten Schnee, andernorts regnete es viel. Am Freitag zieht es nach Osten weiter, doch auch am Wochenende bleibt das Wetter in Deutschland wechselhaft. (t-online/Reuters)

Tief brachte Schnee und Regen: So wechselhaft wird es am Wochenende

Nach viel Regen in den vergangenen Tagen bleibt das Wetter wechselhaft. Einige Regionen des Landes kriegen dabei aber etwas mehr Sonnenstunden ab als andere.

Tief "Peter" brachte am Donnerstag manchen Regionen Deutschlands den ersten Schnee. Unter anderem in Bayern und Baden-Württemberg bedeckten weiße Flocken am Morgen Landschaften. Andere Regionen bekamen viel Regen ab. Das Tief zieht am Freitag zwar weiter, doch ein Hochdruckgebiet bringt am Wochenende neben etwas Sonne auch viel Nebel.



Wie genau das Wetter bei Ihnen wird, zeigt Ihnen t-online-Wetterexpertin Michaela Koschak im Video oben oder hier.

