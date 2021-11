Wegen Methangas

Sechs Tote bei Grubenexplosion in Kasachstan

07.11.2021, 12:20 Uhr | dpa

In einem Kohlebergwerg in Kasachstan sind mehrere Bergarbeiter ums Leben gekommen, weitere wurden verletzt. Eine Kommission soll das Unglück nun aufklären. Schon in der Vergangenheit kam es in der Mine zu tödlichen Unfällen.

Bei einer Methangas-Explosion in einem Kohlebergwerk sind in der zentralasiatischen Republik Kasachstan mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Wie das kasachische Zivilschutzministerium mitteilte, wurden am Sonntag bei dem Unglück in der Stadt Abai in der Nähe der Industriestadt Karaganda zwei weitere Arbeiter verletzt. 56 Bergarbeiter konnten sich demnach selbst an die Oberfläche retten. In der Kohlegrube kam es bereits in der Vergangenheit zu tödlichen Unfällen.

Das leicht entzündliche Grubengas Methan wird durch die Arbeiten im Bergbau freigesetzt und sammelt sich bei schlechter Belüftung in den Schächten und Strecken an. Warum das Gas zu einer Explosion führte, ist noch unklar. Die Kohlegrube gehört nach Angaben der Regierung in der kasachischen Hauptstadt Nur-Sultan zum internationalen Stahlkonzern ArcelorMittal. Der kasachische Regierungschef Askar Mamin setzte eine Kommission zur Aufklärung des Unglücks ein.