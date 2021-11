t-online-Serie "Frag mich"

Stellen Sie einem Intensivpfleger Ihre Fragen

Die vierte Corona-Welle ist in vollem Gange, die Intensivstation ächzen zunehmend unter der Last der Patienten. An vorderster Front: die Pflegekräfte. Einem von ihnen können Sie jetzt Ihre Fragen stellen.



Die Corona-Lage in Deutschland verschärft sich zusehends, fast jeden Tag werden neue Rekordzahlen vermeldet. Experten gehen davon aus, dass der Höhepunkt dieser vierten Welle noch längst nicht erreicht ist. Doch schon jetzt schlagen Ärzte und Pflegkräfte Alarm: Auf vielen Intensivstationen sind keine Intensivbetten mehr frei.

Dazu kommt, dass sich die Situation in den vergangenen Monaten an anderer Stelle noch einmal verschlechtert hat: Seit Beginn der Pandemie haben zahlreiche Pflegekräfte gekündigt. Nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) müssen tausende Intensivbetten frei bleiben, da aufgrund des Personalmangels die Patienten nicht versorgt werden könnten.

Intensivpfleger Dominik Stark erlebt die Zustände auf den Intensivstationen jeden Tag hautnah mit. Er arbeitet als Fachkraft für Intensivpflege und Anästhesie in der Uniklinik Köln. Auch angesichts der Bilder vom Kölner Karneval, erwartet er eine harte Zeit in den nächsten Wochen, wie im t-online-Interview verrät.

Dominik Stark ist Fachgesundheits- und Krankenpfleger für Anästhesie- und Intensivpflege an der Uniklinik Köln: Er setzt sich für bessere Arbeitsbedingungen des Pflegepersonals ein. (Quelle: Michael Wodak/MedizinFotoKöln)



Schicken Sie uns Ihre Fragen

Wie geht man damit um, jeden Tag Corona-Infizierten und ungeimpften Intensivpatienten zu begegnen? Welche Situationen sind am schlimmsten? Und wie schafft man es, sich trotzdem für die Arbeit zu motivieren und das Lächeln nicht zu verlieren?



