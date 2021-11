Zweiter Fall weltweit

HIV-Patientin soll Virus nur mit eigenem Immunsystem besiegt haben

Es ist der zweite dokumentierte Fall weltweit: In Argentinien hat sich eine mit HIV infizierte Frau selbst geheilt. Ihr Immunsystem bekämpfte das Virus ganz ohne Medizin.

Eine Frau aus Argentinien soll ohne Medikamente oder Behandlung ihre HIV-Infektion besiegt haben. Das berichten die Nachrichtensender NBC und BBC unter Berufung auf das US-Wissenschaftsmagazin "Annals of Internal Medicine". Demnach handelt es sich erst um den zweiten dokumentierten Fall dieser Art weltweit.

Die 30-jährige Frau, die sich vor acht Jahren mit dem Virus infiziert hatte, wird von den Wissenschaftlern in Anlehnung an ihren argentinischen Wohnort als Esperanza-Patientin bezeichnet. Tests an mehr als einer Milliarde Zellen der Patientin, die lediglich in der Zeit ihrer Schwangerschaft im Jahr 2020 Medikamente gegen das Virus genommen haben soll, ergaben den Berichten zufolge keine tragfähigen Spuren der Infektion mehr.



"Es ist wirklich das Wunder des menschlichen Immunsystems, das dies bewirkt hat", sagte Xu Yu, Immunologin am Ragon Institute in Boston, die die Tests in Zusammenarbeit mit Natalia Laufer vom INBIRS Institute in Buenos Aries durchführte.