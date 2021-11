Intensivpfleger über Corona-Alltag

"Trotz eines Beatmungsschlauches zeigen manche keine Einsicht"

Die vierte Welle bringt die Intensivstationen an ihre Grenzen. Wie gehen diejenigen damit um, die dort jeden Tag den Ausnahmezustand erleben? Pfleger Dominik Stark stellt sich den Fragen der t-online-Leser.

Die Corona-Lage in Deutschland eskaliert zusehends und sie wird noch schlimmer werden. Die Intensivstationen ächzen unter der Last, immer mehr Patienten müssen in andere Krankenhäuser verlegt werden. Die Angestellten der Kliniken erleben seit über eineinhalb Jahren die Pandemie an vorderster Front: Wie gehen Sie damit um, permanent im Ausnahmezustand zu arbeiten?



Der Kölner Intensivpfleger Dominik Stark stellt sich im Videointerview den Fragen unserer Leser. Er arbeitet als Fachkraft für Intensivpflege und Anästhesie an der Uniklinik Köln, zudem auch in der zentralen Notaufnahme. Außerdem setzt er sich für bessere Arbeitsbedingungen für Pflegepersonal ein.

Wie er mit Ungeimpften auf seiner Station umgeht, was er dort täglich erlebt und was er sich von der Politik wünschen würde, schildert er hier oder oben im Video.

