Aufnahmen zeigen Schiffbruch

Im Video: Deutsches Kreuzfahrtschiff rettet Segler in Not

Dramatische Szenen, die sich so wohl kein Urlauber vorgestellt hatte: Ein deutsches Kreuzfahrtschiff muss mitten auf dem Atlantik Seenotrettung leisten – für einen Segler kommt jede Hilfe zu spät.

In der Nacht von Samstag zu Sonntag ging auf dem Kreuzfahrtriesen "Mein Schiff 1" der Notruf ein: Eine Segeljacht sei mitten auf dem Atlantik in Seenot geraten, und niemand sonst ist in der Nähe. Der Kapitän entschied sich, umzukehren und zu helfen. Doch einem Segler konnte nicht mehr geholfen werden.

