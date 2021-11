Animation zeigt die Mutation

Neue Variante sorgt die Welt: So verwandelte sich das Coronavirus

30.11.2021, 23:21 Uhr | loe, AFP

So mutierte das Coronavirus

Die neu entdeckte Omikron-Variante des Coronavirus hat weltweit Besorgnis ausgelöst. Eine Animation erklärt, wie Viren durch Mutation stärker, aber auch schwächer werden können.

Mitten in der vierten Welle überrascht eine Nachricht Deutschland und die Welt: In Südafrika wurde eine neue Corona-Variante von Wissenschaftlern sequenziert. Seit Monaten kursiert nicht mehr nur das Ursprungs-Coronavirus in der Welt. Die neue Omikron-Variante ist nun möglicherweise ansteckender und könnte vielleicht sogar den Impfschutz besser durchbrechen als ihre Vorgänger.

Eine Animation hier oder oben im Video zeigt vereinfacht, wie Viren überhaupt mutieren und so zu stärkeren, aber auch schwächeren Varianten ihrer selbst werden können.