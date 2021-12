Video zeigt Folgen von Corona-Infektion

"Ich habe geglaubt das kann mir nicht passieren"

01.12.2021, 16:39 Uhr | t-online, loe

Genesen aber nicht gesund: Gerhard ist einer von vielen Betroffenen, die an Long Covid leiden. Im Gespräch spricht er ganz offen über die belastenden Folgen – und wie sie ihn verändern. (Quelle: Puls4)

Genesen, aber nicht gesund: Gerhard ist einer von vielen Betroffenen, die an Long Covid leiden. Vor der Kamera spricht er offen über die belastenden Folgen – und wie sie ihn verändern und beeinträchtigen.



Er war Sportler ohne Vorerkrankungen und dachte, ihn könne das Coronavirus schon nicht so schlimm erwischen. Tatsächlich verlief die Krankheit dann auch mild, doch die Folgen belasten ihn noch heute. Gerhard ist einer von rund 90.000 Österreichern, die an Long Covid leiden.

Auch in Deutschland ist die Zahl hoch: Mindestens zehn Prozent aller Covid-19-Erkrankten – bereits mehr als 500.000 Menschen in Deutschland – leiden an anhaltenden oder neu auftretenden gesundheitlichen Beschwerden nach der Infektion.

Welche Symptome bei Long Covid auftreten und wie sie den Alltag so stark belasten können, dass eine Reha nötig ist, erzählen Patient und Arzt im Video hier oder oben.