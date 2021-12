Impfkritiker lehnen Technologie ab

Neue Impfstoffe: So anders funktionieren Biontech und Moderna

01.12.2021, 17:58 Uhr | mt, AFP

Videografik zeigt: So funktionieren und wirken die mRNA-Impfstoffe im menschlichen Körper wirklich. (Quelle: AFP)

Videografik: So funktionieren mRNA-Impfstoffe

Einer der Hauptkritikpunkte von Impfgegnern ist die neuartige Technologie hinter den mRNA-Impfstoffen. Sie bergen zwei Vorteile und einen Nachteil. Wie der Körper zur Impfstoff-Fabrik wird, zeigt eine Animation.

Die Corona-Impfung scheint der einzige Weg aus der Pandemie zu sein. Sie schützt viele lange vor einem schweren Krankheitsverlauf; bei einer Herdenimmunität gehen die Ansteckungszahlen drastisch zurück, sodass Maßnahmen und Einschränkungen zurückgenommen werden können.



Die neuen Corona-Impfstoffe sind anders: Herkömmliche Vakzine enthalten geringe Mengen eines Erregers. Wenn der Körper dann mit ihnen in Berührung kommt, produziert er Antikörper. Beim Kontakt mit den wirklichen Viren können diese sofort bekämpft werden.

Wie der große Unterschied bei Impfstoffen wie von Biontech oder Moderna aussieht, was dabei zwei entscheidende Vorteile sind und was ein Nachteil ist, sehen Sie hier in der Animation oder direkt im Video oben.