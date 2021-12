Tumulte in Luxemburg

Gegner von Corona-Maßnahmen stürmen Weihnachtsmarkt

05.12.2021, 10:41 Uhr | t-online

In Luxemburg haben Gegner der Corona-Maßnahmen einen Weihnachtsmarkt gestürmt. Die Wut der Demonstranten richtete sich offenbar gegen die 3G-Regel.

In ganz Europa sind die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen im Aufwind. In Luxemburg hat am Samstag eine wütende Menschenmenge einen Weihnachtsmarkt gestürmt, bei dem nur Geimpfte, Genesene und Getestete Zutritt hatten. Dies berichtet das größte englischsprachige News-Portal des Landes, die "Luxembourg Times". Auf Twitter kursieren mehrere Videos zu dem Vorfall, die zeigen, wie Menschen Absperrgitter umschmeißen und sich gewaltsam Zutritt zum Weihnachtsmarkt verschaffen.

Laut Aussagen der Polizei sollen etwa 2.000 Personen daran beteiligt gewesen sein. Die Proteste waren offenbar eine Reaktion auf die verschärften Corona-Regeln, die gerade erst von der luxemburgischen Regierung angekündigt wurden. Die neuen Einschränkungen sehen vor, dass ungeimpfte Arbeitnehmer jeden Tag einen negativen Corona-Test vorlegen müssen.

Auch in zahlreichen anderen europäischen Städten kam es zu Protesten gegen Corona-Maßnahmen. Am Samstag protestierten in Wien laut Polizeiangaben ca. 40.000 Menschen gegen die für nächstes Jahr geplante Impfpflicht. In Berlin und Trier fanden am Samstag ebenfalls Demonstrationen statt.