Hoffnung auf weiße Weihnachten

Karte zeigt: Trübes Wetter am Wochenende – dann kommt Umschwung

Trübes Wetter am Wochenende – dann kündigt sich Umschwung an

Hochdruckgebiet "Yascha" hat Deutschland weiter fest im Griff: Graues, trübes Wetter dominiert das vierte Adventswochenende. Vor den Weihnachtstagen kündigt sich aber Veränderung an.

Das Wetter am Wochenende bleibt beständig: Viele Wolken dominieren, vereinzelt wird es auch Sonnenschein geben. In der neuen Woche aber kündigen sich kühlere Luft und ein Tiefdruckgebiet an, die für einen Wetterumschwung bis zu den Feiertagen sorgen könnten.

Was das für das Wetter an Weihnachten bedeuten könnte, und wo Sie sich am Wochenende beim Adventsspaziergang über Sonne freuen können, sehen Sie hier in der Kolumne oder direkt oben im Text.

Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und ist vielen Menschen aus dem Fernsehen bekannt. Unter anderem für Sat.1, MDR und NDR hat die 44-Jährige das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin.

​







Seit 2019 arbeitet Michaela Koschak auch als Wetterkolumnistin für t-online, kommentiert und erklärt bei uns regelmäßig Wetterphänomene. Zudem blickt sie zweimal pro Woche im Video auf die aktuellen Wetterentwicklungen in Deutschland.