Unglück in Norwegen

Mensch gerät unter Schneefräse und stirbt

28.12.2021, 13:47 Uhr | dpa

Bei Schneeräumarbeiten in der norwegischen Hauptstadt ist eine Person getötet worden: Sie wurde unter einer Schneefräse entdeckt. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar.

Bei Schneeräumarbeiten in Oslo ist in Mensch unter eine Schneefräse geraten und gestorben. Nachbarn entdeckten die leblose Person, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Rettungskräfte konnten aber nur noch den Tod feststellen.



Die Ursache des Unglücks im Stadtteil Hovseter im Nordwesten der norwegischen Hauptstadt sei noch unklar, hieß es. Es gebe keine Zeugen, sagte Ermittler Per-Ivar Eversen der Zeitung "Verdens Gang". "Wir wissen derzeit noch sehr wenig über den Ablauf." Die Schneefräse sei ziemlich groß. Zuletzt hatte es in der Region heftig geschneit.