Explosion in Wohnhaus

Rettungskräfte bergen weitere Leichen in Belgien

01.01.2022, 11:41 Uhr | dpa

Rettungskräfte arbeiten am Ort einer Explosion, an einem Mehrfamilienhaus, das teilweise eingestürzt ist: Die genaue Ursache der Explosion ist bisher unbekannt. (Quelle: Olivier Matthys/AP/dpa)

Eine Explosion hat in Belgien zum teilweisen Einsturz eines Wohnhauses geführt. Noch immer sind Einsatzkräfte vor Ort. Nun wurden weitere Tote unter den Trümmern geborgen.

Rettungskräfte haben nach einer schweren Explosion in einem Mehrfamilienhaus in der nordbelgischen Stadt Turnhout ein viertes Todesopfer geborgen. Wie der Bürgermeister am Samstag mitteilte, gelten damit keine Bewohner mehr als vermisst. Die Suchaktion sei eingestellt worden, sagte er der belgischen Nachrichtenagentur Belga.

Die Explosion in dem viergeschossigen Haus hatte sich am frühen Freitagvormittag vermutlich nach einem Austritt von Gas ereignet. Eine verschüttete Frau wurde am späten Abend lebend aus den Trümmern befreit und in ein Krankenhaus gebracht. Sie hatte bereits am Vormittag kurz nach der Explosion Kontakt mit den Rettungskräften aufnehmen können, konnte wegen der schweren Schäden an dem Gebäude allerdings mehr als einen halben Tag lang nicht gerettet werden. Den Umständen entsprechend gehe es ihr sehr gut, sagte Bürgermeister Paul Van Miert am Samstag.

Fotos von der Unglücksstelle in der nordbelgischen Stadt zeigten, dass Teile der beiden obersten Etagen des viergeschossigen Wohnhauses durch die Explosion vollständig zerstört wurden. Sie riss demnach Teile der Außenwand und Teile der Decken vollständig weg. Zur genauen Ursache der Explosion gab es zunächst keine Angaben. "Wir vermuten eine Gasexplosion", sagte Bürgermeister Paul Van Miert.