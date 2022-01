Bei Waldarbeiten

Mann in Bayern von Baum erschlagen

09.01.2022, 12:00 Uhr | AFP

Im Landkreis Landsberg am Lech in Bayern hat ein Mann die Fällung eines Baumes vorbereiten wollen. Dann brach der Baum auf einmal in zwei Teile. Der 66-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Ein 66-jähriger Mann ist in Bayern bei Waldarbeiten von einem Baum erschlagen worden. Der Mann bereitete am Samstag im Landkreis Landsberg am Lech die Fällung eines Baumes vor, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord in Ingolstadt am Sonntag berichtete. Beim Fallen brach der Baum allerdings unerwartet in zwei Teile, traf den Mann und verletzte diesen schwer.

Trotz Wiederbelebungsversuchen starb der 66-Jährige noch am Unfallort. Die Kriminalpolizei nahm zur Klärung des Unfallhergangs die Ermittlungen auf.