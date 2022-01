Dramatische Situation in US-Kliniken

Im Video: Leitender Notarzt zeigt die Tücke an Omikron auf

Die Krankenhaus-Einweisungen von Corona-Patienten in den USA erreichten in dieser Woche ein Rekordhoch. Doch der Grund ist nicht etwa eine Vielzahl schwerer Krankheitsverläufe, erklärt ein Arzt im Video.

Nie seit Beginn der Corona-Pandemie wurden so viele Covid-19 erkrankte Menschen in Kliniken eingewiesen – der traurige Rekord trifft in dieser Woche mehrere Bundesstaaten der USA. Auch die Metropole New York City ist von den hohen Zahlen betroffen. Besonders in Anbetracht der neuen Omikron-Variante scheint die Ursache für diese Entwicklung naheliegend – doch es gibt ganz andere Faktoren, die zu dieser Situation führen.

Wie der leitende Notarzt aus New York die besonders prekäre Corona-Lage einordnet und welche Personengruppe besonders häufig im Krankenhaus landet, erfahren Sie hier oder oben im Video.