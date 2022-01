Tiere

Japans ältester Zoo zeigt erstmals seltene Panda-Zwillinge

12.01.2022, 18:39 Uhr | dpa

Die Panda-Zwillinge Xiao Xiao (oben) und Lei Lei können im Ueno Zoo in Tokio bestaunt werden. Foto: Uncredited/Zoologische Parkgesellschaft Tokio via AP/dpa. (Quelle: Uncredited/Zoologische Parkgesellschaft Tokio via AP/dpa)