Wetteranimation zeigt

In diesen Regionen droht eine Schneefront

Nach milden Tagen: Ein Tiefdruckgebiet sorgt für winterliches Wetter – zumindest in einigen Regionen. (Quelle: t-online)

Nach wechselhaften Tagen droht nun der Winter zurückzukehren. Doch während in manchen Regionen der Schneefall droht, bleibt es in anderen konstan t.

