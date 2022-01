Betonplatte stürzt ab

19-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall in Baden-Württemberg

18.01.2022, 11:52 Uhr | dpa

Krankenwagen (Symbolbild): In Baden-Württemberg kam ein 19-Jähriger bei einem Arbeitsunfall ums Leben. (Quelle: Fotostand/imago images)

Zwei Arbeiter wollen eine Betonplatte an einem Neubau in Bruchsal befestigen. Dabei kommt es zu einem Unfall, bei dem einer schwer verletzt wird und der andere stirbt.

Beim Absturz einer Betonplatte auf einer Baustelle im baden-württembergischen Bruchsal ist ein 19-jähriger Arbeiter ums Leben gekommen. Zugleich wurde ein 36-jähriger Kollege des Mannes schwer verletzt, wie die Polizei in Karlsruhe am Dienstag berichtete. Demnach gab eine Teleskopbaustütze vermutlich wegen des sandigen Baustellenuntergrunds nach.

Der Vorfall ereignete sich am Montag. Die Arbeiter waren laut Polizei gerade dabei, eine Betonplatte an der Außenwand eines Neubaus anzubringen, die zu einer Balkonkonstruktion gehörte. Der 19-Jährige starb trotz des Einsatzes einer Notärztin und von Rettungssanitätern noch vor Ort. Der 36-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun den genaueren Hergang.