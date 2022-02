Tragödie nahe Mönchengladbach

Wohnungsbrand in NRW – Kleinkind und Mutter tot

02.02.2022, 04:06 Uhr | AFP

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr: Eine Frau und ihr Kind starben in der Nähe von Mönchengladbach. (Quelle: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild/dpa)

Ermittlungen nach einem Brand in Nordrhein-Westfalen: Beamte finden ein lebloses Kleinkind in der verrauchten Wohnung. Im Krankenhaus kann ihm nicht mehr geholfen werden. Die mutmaßliche Mutter wird tot aufgefunden.

Bei einem Wohnungsbrand in der Nähe von Mönchengladbach sind ein Kleinkind und dessen mutmaßliche Mutter gestorben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, waren am Dienstagnachmittag Polizisten zu der Wohnung gefahren, "da man sich Sorgen um die Frau machte". Im Haus hätten die Beamten dann Rauchmelder gehört, woraufhin sie die Tür aufbrachen. In der verrauchten Wohnung fanden sie demnach das leblose Kleinkind.

Ein Notarzt brachte das Kind ins Krankenhaus, wo es jedoch später verstarb. In der Zwischenzeit fanden die Beamten auch eine leblose Frau, bei der es sich "nach derzeitigem Ermittlungsstand" um die Mutter des Kinds handeln dürfte. Wie die Feuerwehr mitteilte, war die Mutter zum Zeitpunkt des Auffindens bereits tot. Die Feuerwehrleute machten unter Atemschutz noch "Nachlöscharbeiten". Notfallseelsorger betreuten die Einsatzkräfte.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, gibt es derzeit keine Hinweise darauf, "dass eine dritte Person in die Geschehnisse involviert gewesen wäre". Die Ermittlungen dauern an.