Vor den Augen seiner Freundin

Mann balanciert auf Mainbrücke – und stürzt in den Tod

09.02.2022, 19:50 Uhr | AFP

Brücke in Marktheidenfeld (Symbolbild): In diesem Ort ist ein Mann nach einem Sturz aus rund zehn Meter Höhe ums Leben gekommen. (Quelle: blickwinkel/McPHOTO/A. Pulwey/imago images)

Ein junger Mann wollte in Bayern über ein schmales Brückengeländer laufen – doch er verunglückte tödlich. Seine Lebensgefährtin musste den Sturz mitansehen.

Vor den Augen seiner Freundin ist ein 29 Jahre alter Mann von der Neuen Mainbrücke im fränkischen Marktheidenfeld in den Tod gestürzt. Der Mann habe in der Nacht zum Mittwoch das Brückengeländer überstiegen, um auf einem etwa 80 Zentimeter breiten Steg zu balancieren, teilte das Polizeipräsidium Unterfranken in Würzburg mit. Dabei sei er aus etwa zehn Metern in die Tiefe gestürzt.

Rettungskräfte kümmerten sich nach dem Sturz noch um den Mann aus dem Landkreis Main-Spessart, er sei auch noch ins Krankenhaus gebracht worden. Dort sei er dann aber gestorben.