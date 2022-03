Blauer Himmel, Sonnenschein

Im Video: Hier sind frühlingshafte Temperaturen zu erwarten

Die neue Woche startet mit blauem Himmel und viel Sonnenschein. Am Montag ist es gebietsweise neblig, die Nächte bleiben vorerst frostig.

Frühlingshaftes Wetter kündigt sich in Deutschland an. Eine sogenannte Omega-Wetterlage sorgt wie schon am Wochenende für viel Sonnenschein bei bis zu elf Sonnenstunden. Zur Wochenmitte steigen die Temperaturen in den frühlingshaften Bereich, die Nächte bleiben allerdings frostig.

Wo es in Deutschland am wärmsten wird, wie lange das sonnige Wetter anhält und wie das Wetter bei Ihnen wird, sehen Sie oben im Video oder hier.

