Wetter im Video

Karten zeigen: In diesen Regionen wird es über 20 Grad warm

Wetter in Deutschland: In vielen Regionen gibt es angenehm milde Temperaturen, doch damit steigt auch die Waldbrandgefahr deutlich. (Quelle: t-online)

Nicht nur im Kalender beginnt der Frühling ab dem 20. März. Auch bei den Temperaturen dürfen wir uns in Deutschland auf tolle Tage freuen. In einer Region ist aber Vorsicht geboten.

Nicht nur im Kalender beginnt der Frühling. Auch bei den Temperaturen dürfen wir uns in Deutschland auf tolle Tage freuen. In einer Region ist aber Vorsicht geboten.

Am 01. März war kalendarischer Frühlingsbeginn. Der schlägt sich nun auch deutlich in den Temperaturen nieder. Deutschland kann sich auf mildes Wetter mit teilweise über 20 Grad freuen. Doch mit den höheren Temperaturen steigt die Waldbrandgefahr in einigen Gebieten auf die höchste Stufe.

Wo Sie schon Ihre Frühlingsjacke herausholen dürfen und in welchen Regionen Sie sehr umsichtig in der Natur sein sollten, um Feuer zu vermeiden, sehen Sie hier oder oben.

Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und ist vielen Menschen aus dem Fernsehen bekannt. Unter anderem für Sat.1, MDR und NDR hat die 44-Jährige das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin.







Seit 2019 arbeitet Michaela Koschak auch als Wetterkolumnistin für t-online, kommentiert und erklärt bei uns regelmäßig Wetterphänomene. Zudem blickt sie zweimal pro Woche im Video auf die aktuellen Wetterentwicklungen in Deutschland.