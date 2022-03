In den nächsten Tagen

Saharastaub bringt wieder "Blutregen" nach Süddeutschland

28.03.2022, 18:46 Uhr | dpa, MaM

Die Burg Hohenzollern zeichnet sich am Rand der Schwäbischen Alb vor rötlichem Himmel ab. (Quelle: Marijan Murat/dpa)

Zur Mitte der Woche erwartet den Süden Deutschlands erneut ein Wetterphänomen: Der Wind weht Saharastaub nach Baden-Württemberg. Das könnte für sogenannten "Blutregen" sorgen.

Nach nicht einmal zwei Wochen soll der Saharastaub in den Südwesten Deutschlands zurückkehren. Das Wetterphänomen trete Dienstag und Mittwoch in Baden-Württemberg in Erscheinung, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Der Saharastaub sei vermutlich nicht so ausgeprägt wie beim letzten Mal. Es sei aber auch dieses Mal möglich, dass die Menschen ihn mit dem Auge wahrnehmen. Zuerst hatten "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" darüber berichtet.

Saharastaub könnte für "Blutregen" sorgen

Vor zwei Wochen hatte das Wetterphänomen tagelang für spektakuläre Bilder mit einem gelb-rötlichen Himmel und viel Dreck gesorgt. Der Saharastaub kommt, wie der Name schon verrät, aus der Sahara. Er sei zwar kein seltenes Phänomen, eine solch hohe Konzentration wie vor zwei Wochen sei allerdings ungewöhnlich, erklärten Experten.

Auch dieses Mal könnte der Saharastaub für viel Dreck im Süden des Landes sorgen – denn am Mittwoch soll es regnen. Im Zusammenhang mit dem Saharastaub bedeutet das, dass es zu einem "Blutregen" kommt. Dabei wird der Wüstensand aus der Luft gewaschen, das Regenwasser färbt sich bräunlich und hinterlässt einen roten Film auf Autos, Fahrrädern und Gartenmöbeln.