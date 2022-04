Evonik in Rheinfelden

Explosion in Chemiebetrieb – drei Schwerverletzte

12.04.2022, 12:40 Uhr | dpa

Auf dem Gelände des Chemiebetriebs Evonik gab es am Dienstag einen lauten Knall: Drei Mitarbeiter wurden durch eine Verpuffung schwer verletzt – und mussten per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Bei einer Explosion in einem Chemiebetrieb in Rheinfelden (Baden-Württemberg) sind drei Menschen durch umherfliegende Dachteile schwer verletzt worden. Sie kamen mit Rettungshubschraubern in Kliniken, teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit. Zunächst berichtete die "Badische Zeitung".

Demnach habe am Vormittag es einen lauten Knall bei dem Chemiebetrieb Evonik gegeben – eine Verpuffung auf dem Dach eines Betriebsgebäudes. Dieses dient der Herstellung von Rohstoffen für die Batterie-Industrie, teilt das Unternehmen mit.

Die Ursache für die Explosion war zunächst noch unklar. Gefahrstoffe traten jedoch nicht aus, für die Bevölkerung bestand keine Gefahr. Die zuständigen Behörden sind nach Angaben des Unternehmens weiter vor Ort.