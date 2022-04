Gute Vorhersagen für Norddeutschland

So wird das Wetter am Mai-Wochenende

28.04.2022, 18:22 Uhr | dpa

In Hamburg können auch am Sonntag viele Menschen die Sonne an der Alster genießen, sonderlich warm wird es aber voraussichtlich nicht. (Quelle: Hoch Zwei Stock/Angerer/imago images)

Das Wochenende vom 1. Mai steht vor der Tür. Am Feiertag wird das Wetter in vielen Regionen Deutschlands eher unschön werden – anders sieht das im Norden der Republik aus. Richtig warm wird es aber auch dort nicht.

Der Ausflug ins Grüne dürfte am 1. Mai in vielen Regionen Deutschlands ins Wasser fallen. Vor allem im Süden erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Schauer und Gewitter. Nur in der Nordhälfte bleibt es vergleichsweise freundlich. Allerdings: "Mit Höchstwerten meist unter der 20-Grad-Marke ist es für die Jahreszeit etwas zu kühl", sagte ein DWD-Meteorologe am Donnerstag in Offenbach.

Ursache für das unbeständige Wetter ist demnach ein sogenanntes Höhentief, das am Wochenende über Süddeutschland hinwegzieht. Dessen Luftverwirbelungen erzeugen laut DWD am Sonntag die Schauer. Diese halten sich bis zum Beginn der neuen Woche. "Ansonsten bleibt es bei einem Sonne-Wolken-Mix meist trocken bei leicht gedämpften Temperaturen", sagte der Meteorologe.

Gutes Wetter im Norden

Im Norden können sich die Menschen aber auf größtenteils gutes Wetter freuen. Am Donnerstag ist es heiter und trocken bei Höchstwerten von maximal 10 Grad auf Helgoland, 12 Grad in Leck und 17 Grad in Lauenburg, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

In der Nacht zum Freitag ist es zunächst meist gering bewölkt, später vor allem nördlich des Kanals sowie an der Ostsee vermehrt wolkig. Es bleibt aber trocken, bei Tiefstwerten zwischen null und sechs Grad.



Im Binnenland kann es verbreitet leichten Frost in Bodennähe geben. Am Freitag ist es teils freundlich, teils wolkig und meist trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 15 Grad, auf Helgoland bei etwa 10 Grad.

