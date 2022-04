Karte zeigt, wo das Wetter umschlägt

Temperaturen bis über 20 Grad – dann folgen Gewitter

Pause für frühlingshaftes Wetter: In diesen Regionen wird es am Wochenende nass. (Quelle: t-online)

Der Frühling verwöhnt am Wochenende weiter Teile des Landes. In anderen Regionen sorgt ein Höhentief aber für verstärkt wechselhaftes Wetter. Dabei kann viel Niederschlag in kurzer Zeit fallen. (Quelle: t-online)

Hohe Temperaturen und viel Sonnenschein: Frühlingswetter verwöhnt derzeit weite Teile Deutschlands. Doch am Wochenende sorgt ein neues Tief mancherorts für viel Niederschlag.

Dank Hochdruckgebiet "Tim" steigen die Temperaturen am Freitag bis auf 22 Grad. In einigen Regionen bleibt es auch am Samstag frühlingshaft. Andernorts aber wird es wechselhafter – sogar Gewitter und viel Regen in kurzer Zeit sind möglich.

Wo es am Wochenende weiter warm und sonnig bleibt und in welchen Regionen das Wetter umschlägt, sehen Sie im Video oben oder wenn Sie hier klicken.

