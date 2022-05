Aktualisiert am 03.05.2022 - 19:39 Uhr

Mannheim (dpa) - Nach dem Tod eines Mannes bei einer Polizeikontrolle in Mannheim haben mehrere Hundert Menschen am Dienstagabend gegen Polizeigewalt demonstriert - in Mannheim und Heidelberg.