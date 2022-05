Auch Tanja D├╝ckers macht noch ein paar Ecken mit Urspr├╝nglichkeit aus, im Westen etwa in Teilen von Halensee, Reinickendorf, Spandau und Tempelhof, im Osten etwa in Treptow-K├Âpenick. "Berlin ist zum Gl├╝ck gro├č genug, dass mehrere Trends gleichzeitig stattfinden." Und: Die "Latte-Macchiato-Ingwer-Soja-Kultur" wird dann auch irgendwann historisch sein, wenn etwas Neues kommt.

Ein Blick nach New York

In New York deuten neue Filialen von Superm├Ąrkten wie Whole Foods und der TD Bank darauf hin, dass eine Gegend nobler wird. Wenn die Hipster-Coffee-Shops mit Bast-Lampen kommen, die stimulierende Muster an die W├Ąnde werfen, ist es meistens schon weit vorangeschritten. Ein Viertel wird durch die Ver├Ąnderungen oft lebendiger und j├╝nger - in New York aber oft auch weniger divers, weil ├Ąrmere, oft nicht-wei├če Menschen verdr├Ąngt werden.

Vor einigen Jahrzehnten galten einige Blocks in Manhattan noch als gef├Ąhrlich, heute ist im Herzen der Lifestyle-Metropole nichts mehr rau. Ganz im Gegenteil, die meisten Viertel hier z├Ąhlen zu den sogenannten super-gentrifizierten Nachbarschaften, in denen Monatsmieten f├╝r Drei-Zimmer-Wohnungen gerne mal bei 10 000 (rund 9500 Euro) Dollar liegen. Ein ber├╝hmtes Beispiele f├╝r die Gentrifizierung ist der Meatpacking District, heute nicht mehr von Fleischfabriken, sondern von Lofts gepr├Ągt.

Nur wenige Minuten entfernt in der Lower East Side in Manhattan steht seit ├╝ber 130 Jahren der legend├Ąre j├╝dische Spezialit├Ąten-Laden "Katz's Delicatessen". W├Ąhrend viele Institutionen in der Gegend schlie├čen mussten, machte sich das "Katz's" als prominente Kulisse im Film "Harry und Sally" unsterblich.

Doch auch hier wurden die Preise an den Puls der Gentrifizierung angepasst: F├╝r den Haus-Klassiker - Pastrami-Sandwich auf Roggenbrot - werden mit Steuern und Trinkgeld mittlerweile 30 Dollar (28,50 Euro) f├Ąllig.

Kletterhallen sind angesagt

In Brooklyn, auf der anderen Seite des East River, kann man den Zustand der Gentrifizierung auch an der Dichte von Kletterhallen erkennen. Im immer beliebter werdenden Greenpoint, einem traditionell polnischen Arbeiterviertel, hat k├╝rzlich das "Vital" aufgemacht. Dort gibt es neben Kletterw├Ąnden auch Yoga, Fitness, guten Kaffee und starkes Wifi, das die oder der Zugezogene an langen Tischen f├╝r das Entgegennehmen des n├Ąchsten Zoom-Calls nutzen kann.

Das Bouldern ist in den USA zu einem Trendsport der jungen, gut Gebauten und gut Betuchten geworden. Denn Klettern, das muss man sich erstmal leisten k├Ânnen. Drau├čen in der echten Wildnis fliegen sie zu den besten Steinw├Ąnden in Oregon, West Virgina oder Nevada, brauchen haufenweise Karabiner, ultraleichte Seile und Schuhe aus Kunstleder. In der Stadt wird aus dem Klettern das Bouldern in der Halle. Das gibt es im Abo f├╝r weit ├╝ber Hundert Euro im Monat, aber daf├╝r mit einem Lebensgef├╝hl.