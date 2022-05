Aktualisiert am 04.05.2022 - 10:35 Uhr

Burgdorf (dpa) - Nach den t√∂dlichen Stichen auf eine 35-J√§hrige in Burgdorf bei Hannover schweigt der mutma√üliche T√§ter zum Motiv und zu den Hintergr√ľnden. Ermittelt werde wegen eines T√∂tungsdelikts, teilten die Polizeidirektion Hannover und die Staatsanwaltschaft Hildesheim am Mittwoch mit.

Die Frau war am Dienstagnachmittag auf der Stra√üe angegriffen und get√∂tet worden. Der mutma√üliche T√§ter fl√ľchtete zun√§chst, stellte sich jedoch wenig sp√§ter der Polizei. Es handelt sich um einen 37-J√§hrigen aus dem Landkreis Celle, der am Mittwoch dem Haftrichter vorgef√ľhrt werden soll. Auch die Get√∂tete stamme aus dem Landkreis Celle, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Die 35-J√§hrige starb trotz Reanimationsversuchen am Tatort. Ob sich der Angreifer und das Opfer kannten, war zun√§chst unklar.