Bergungsteams hievten die F├Ąhre per Kran auf ein Schiff und halfen beim Ausstieg. Dabei l├Ąchelte Maurer und reckte beide Daumen in die H├Âhe. Der 52-J├Ąhrige mache einen guten Eindruck, sagte Volker Schmid, Manager der Maurer-Mission beim Deutschen Zentrum f├╝r Luft- und Raumfahrt (DLR). "Es sieht also ganz gut aus. Er wird sich im Flieger etwas erholen k├Ânnen", sagte Schmid der Deutschen Presse-Agentur. Am sp├Ąten Freitagabend wurde Maurer zur├╝ck in Deutschland erwartet. Er sollte am milit├Ąrischen Teil des Flughafens K├Âln/Bonn landen.