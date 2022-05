Brand in Pflegeheim: 14 Verletzte, zwei in Lebensgefahr

Hamburg (dpa) - Bei einem Brand in einem Pflegeheim in Hamburg sind am Dienstagabend 14 Menschen verletzt worden, zwei von ihnen lebensgef├Ąhrlich. Zehn Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Insgesamt waren 80 Bewohner betroffen.