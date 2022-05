Das kommende Wochenende wird wohl noch nicht ├╝berall angenehm: In mehreren Regionen k├Ânnte es immer wieder zu Schauern und Gewittern kommen. Am Sonntag steigert sich das Wetter allerdings.

Der Wonnemonat Mai zeigt sich auch in den n├Ąchsten Tagen nicht immer und ├╝berall von seiner freundlichen Seite. Zwar liegen die Temperaturen oft um die 20 Grad, doch immer wieder zieht sich in einigen Landesteilen der Himmel zu ÔÇô es regnet und gewittert.

Das schlechteste Wetter der Republik bekommen laut Deutschem Wetterdienst am Donnerstag die Menschen in der S├╝dosth├Ąlfte zu sp├╝ren ÔÇô dort wird es nass und gewittrig, auch Starkregen ist m├Âglich. Ansonsten ist es in Deutschland freundlich und trocken, erst sp├Ąter am Tag kann es auch im Westen schauern und vereinzelt kurz gewittern. Am sonnigsten wird der Tag im Nordwesten. Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 20 Grad.