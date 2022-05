Bagdad (dpa) - Wegen der derzeit im Irak w├╝tenden Sandst├╝rme sind Tausende Menschen wegen Atembeschwerden und Erstickungsgefahr in Krankenh├Ąusern behandelt worden.

Mehr als 5000 F├Ąlle seien offiziell registriert worden und ein Mensch sei an den Folgen gestorben, meldete die staatliche Nachrichtenagentur INA unter Berufung auf das Gesundheitsministerium am Donnerstag. Allein in der Hauptstadt Bagdad seien mehr als 2000 Behandlungen gez├Ąhlt worden. Betroffen seien vor allem Asthmatiker und ├Ąltere Menschen.