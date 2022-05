In den sozialen Medien heiß diskutiert

Dass Böhmermann, der im ZDF-Hauptprogramm freitagabends mit seiner Sendung "ZDF Magazin Royale" zu sehen ist, mit einer Recherche an ihm dran war, war auch daran zu sehen, dass Kliemann einen Fragenkatalog des Senders auf Instagram veröffentlichte und dazu Stellung nahm. Darin ging es um diverse Themen, auch um Spendengelder. Seit heute ist das Video Böhmermanns auf Youtube zu sehen. In den sozialen Medien wurde es schnell zu einem größeren Thema.

Der Beitrag f√ľhrte bereits zu ersten Konsequenzen. Der Online-H√§ndler About You, der zum Otto-Konzern geh√∂rt, teilte mit: "Das ZDF Magazin Royal Video hat uns erreicht und ist uns bekannt. Aktuell pr√ľfen wir den Fall intern, um uns ein genaues Bild von dem Sachverhalt zu verschaffen." In einem ersten Schritt habe man Masken der Marke "Oderso" offline genommen. Kliemann ist laut Impressum des Shops Gesch√§ftsf√ľhrer. Zudem teilte die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis mit, dass sie eine Auszeichnung aberkenne, die Kliemann 2020 erhalten habe.

Firmengr√ľnder √§u√üert sich zu den Vorw√ľrfen

Die betreffende Firma, die B√∂hmermann in Verbindung mit Kliemann setzt, ist die Textilmanufaktur Global Tactics. Firmengr√ľnder Tom Illbruck sagte der Deutschen Presse-Agentur zu dem Masken-Produktionsort-Vorwurf: Masken seien in dem betreffenden Zeitraum 2020 auch in Bangladesch produziert worden, nicht nur in Europa. Wer zum Beispiel als Gro√ükunde keinen Wert darauf gelegt habe, dass die Masken explizit aus einem bestimmten Land oder explizit aus Europa kommen, "dort haben wir Masken angeboten, ohne explizit an jeder Stelle zu sagen, wo die Masken herkommen".