Aktualisiert am 06.05.2022 - 22:24 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Tote bei Explosion an einem Luxushotel auf Kuba

Havanna (dpa) - Bei einer Explosion an einem Luxushotel in der Altstadt der kubanischen Hauptstadt Havanna sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Rund 40 Verletzte wĂŒrden in KrankenhĂ€usern behandelt, berichtete "Granma", die Zeitung der Kommunistischen Partei Kubas.