Tod nach Polizeikontrolle: Demonstration in Mannheim

Mannheim (dpa) - Rund 900 Menschen haben am Samstagabend in der Innenstadt von Mannheim gegen Polizeigewalt demonstriert. Sie zogen wegen eines Todesfalls nach einer Polizeikontrolle zu Beginn dieser Woche durch die Stadt.

Auf Plakaten oder Bannern hie├č es etwa "No Justice No Peace" oder "Trauer-Wut-Widerstand. Wer sch├╝tzt uns vor der Polizei?" Im Verlauf des Demozuges seien bengalische Fackeln und Rauchfackeln abgebrannt sowie B├Âller gez├╝ndet worden, teilte die Polizei mit. Das Stadthaus, das Landgericht, das Polizeirevier in der Innenstadt sowie weitere Geb├Ąude seien durch Farbbeutel- und Flaschenw├╝rfe sowie Spr├╝hfarbe besch├Ądigt worden. Angriffe auf Polizisten habe es nicht gegeben, auch keine Verletzten, wie ein Sprecher sagte.