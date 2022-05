65-jähriger Vermisster tot in Schlucht gefunden

Ein vermisster 65-J├Ąhriger aus Zweibr├╝cken ist tot in einer Schlucht in Homburg-Ein├Âd gefunden worden. Fu├čg├Ąnger h├Ątten den Mann am Sonntagnachmittag entdeckt, teilte ein Sprecher der Polizei am Montag in Saarbr├╝cken mit. Er habe sich am Samstag aus der Uniklinik Homburg entfernt. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es keine.