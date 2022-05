Ex-Spieler will in Zukunft BVB trainieren

Naturschutz 2000 Hektar zum Schutz der Koalas in Australien Von dpa 09.05.2022 - 11:05 Uhr Lesedauer: 1 Min. Ein Koala auf einem Baum auf Magnetic Island in Australien. (Quelle: Daniel Naupold/dpa./dpa)

Sydney (dpa) - Um Koalas und andere seltene Tiere besser zu sch├╝tzen, will die Regierung von New South Wales an Australiens Ostk├╝ste weitere 2000 Hektar Buschland in Nationalparks integrieren.

Zu diesem Zweck h├Ątten die Beh├Ârden drei Gebiete in Monaro im S├╝den der Region, nahe Yamba im Norden und bei Taree im Osten gekauft, berichtete die australische Nachrichtenagentur AAP am Montag. Die Umwandlung in gesch├╝tzte Gebiete k├Ąme dabei unter anderem auch anderen bedrohten Arten wie Langschnauzen-Kaninchenk├Ąngurus und Eulen zugute, hie├č es.

"Die Sicherung des Lebensraums der Koalas ist Teil unserer Strategie, die Koalapopulation bis 2050 zu verdoppeln", sagte der Umweltminister der Region, James Griffin. "Neben den Koalas werden diese Nationalparkerweiterungen eine unglaubliche Vielfalt an bedrohten Arten sch├╝tzen."

Die australische Regierung hatte den Gef├Ąhrdungsstatus der drolligen Beuteltiere schon im Februar in den Bundesstaaten New South Wales und Queensland sowie im Australian Capital Territory mit der Hauptstadt Canberra offiziell von "vulnerable" (gef├Ąhrdet) auf "endangered" (stark gef├Ąhrdet) hochgesetzt. So k├Ânnen die Beh├Ârden die Tiere besser sch├╝tzen. D├╝rren, Buschbr├Ąnde, Krankheiten und der Verlust des Lebensraums haben in den vergangenen 20 Jahren zu einem starken R├╝ckgang der Koala-Zahlen gef├╝hrt.