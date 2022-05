Mit oder ohne √Ėffentlichkeit?

Den Antrag auf Ausschluss der √Ėffentlichkeit hatten die Verteidiger und die Vertreterin der Nebenkl√§gerin gestellt. Die Staatsanwaltschaft schloss sich dem nicht an. Auch einer der drei Angeklagten, die zur Tatzeit noch Jugendliche waren, widersprach nach Angaben der Richterin. Die √Ėffentlichkeit m√ľsse sich ein Bild von den "wahren Umst√§nden" der Tat machen k√∂nnen, habe er erkl√§rt.

Der Gericht erkannte ein erhebliches √∂ffentliches Interesse an. Aber der Schutz des h√∂chstpers√∂nlichen Lebensbereichs der Nebenkl√§gerin, der Angeklagten und zahlreicher minderj√§hriger Zeugen √ľberwiege. Dies gelte besonders vor dem Hintergrund der bisherigen Medienberichterstattung und der "aufgeheizten Stimmung" in der √Ėffentlichkeit, sagte Meyer-G√∂ring. Sie deutete an, dass wahrscheinlich auch die Pl√§doyers am Ende des Prozesses und Teile der m√ľndlichen Urteilsbegr√ľndung nicht-√∂ffentlich sein werden.

Wie weit kann der Schutz der Täter gehen?

Die Tat hatte im vorigen Jahr zu einer heftigen Debatte gef√ľhrt. So wurde in einer Unterschriftensammlung die "Ver√∂ffentlichung der Gesichter der T√§ter" gefordert. Die Hamburger Polizei leitete nach Angaben der Staatsanwaltschaft 144 Ermittlungsverfahren ein. Dabei ging es unter anderem um Fotos, Adressen oder andere Details von mutma√ülichen T√§tern, die ver√∂ffentlicht wurden. 79 der Verfahren seien an die Generalstaatsanwaltschaft abgegeben worden. Einige F√§lle seien eingestellt worden, mangels Tatverdachts oder weil die Beschuldigten nicht strafm√ľndig waren.

Laut einer Senatsantwort auf Kleine Anfragen der CDU- und der AfD-B√ľrgerschaftsfraktionen sind vier der Angeklagten Deutsche, sechs haben andere Staatsangeh√∂rigkeiten, bei einem ist die Nationalit√§t unklar. Das Gericht hat einen Dolmetscher f√ľr Arabisch bestellt.