In Mannheim hatte erst vor rund einer Woche ein Vorfall f├╝r Emp├Ârung gesorgt: Am 2. Mai war dort ein 47-J├Ąhriger nach einer Polizeikontrolle im Krankenhaus gestorben. Im Internet kursieren Videos, die den Einsatz zeigen sollen. Darin schl├Ągt ein Beamter auf den Kopf eines am Boden liegenden Mannes ein. Diese Filmsequenzen sowie weitere Hinweise von Zeugen werden von Ermittlungsbeh├Ârden untersucht. Nach fr├╝heren Beh├Ârdenangaben zeigte die Leiche des Mannes Spuren stumpfer Gewalt, die aber "von geringer Intensit├Ąt gewesen" seien. Woran der Mann starb, ist noch unklar.

Protest gegen Polizeigewalt

Rund 900 Menschen hatten danach am Samstagabend in der Innenstadt von Mannheim gegen Polizeigewalt demonstriert. Auf Plakaten oder Bannern hie├č es etwa "No Justice No Peace" oder "Trauer-Wut-Widerstand. Wer sch├╝tzt uns vor der Polizei?" Unter anderem das Landgericht und das Polizeirevier in der Innenstadt waren durch Farbbeutel- und Flaschenw├╝rfe sowie Spr├╝hfarbe besch├Ądigt worden.