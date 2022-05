Frankfurt/Main (dpa) - Die Lufthansa hat sich daf├╝r entschuldigt, dass sie in der vergangenen Woche einer Gruppe orthodoxer Juden den Weiterflug von Frankfurt nach Budapest verweigert hat."Lufthansa entschuldigt sich ausdr├╝cklich bei den G├Ąsten", hie├č es in einem Tweet der Fluggesellschaft.

Der Vorfall hatte sich am vergangenen Mittwoch (4. Mai) in Frankfurt/Main ereignet. Vorangegangen sei die mehrfache Weigerung einiger Flugg├Ąste auf dem Flug von New York nach Frankfurt, auch nach Aufforderung der Crew, Masken zum Schutz vor Ansteckung mit dem Coronavirus zu tragen, hatte die Lufthansa zuvor auf Anfrage erkl├Ąrt.