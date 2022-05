Aktualisiert am 11.05.2022 - 17:02 Uhr

London (dpa) - 3, 25, 27, 28, 29 sowie die Zusatzzahlen 4 und 9: Mit dieser Kombination hat ein Gl├╝ckspilz den h├Âchsten Betrag der britischen Lotto-Geschichte in H├Âhe von 184 Millionen Pfund (215 Mio Euro) gewonnen.

Mit dem Euromillions-Jackpot k├Ânne sich die oder der Gl├╝ckliche zum Beispiel vier Inseln in der Karibik oder elf Luxuswohnungen im Zentrum von London leisten, rechnete der Sender Sky News am Mittwoch vor. Die Lotterie wird in mehreren europ├Ąischen Staaten angeboten.