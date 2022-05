"Es bricht einem das Herz", sagte Orange-BezirksrĂ€tin Lisa Bartlett, der "Los Angeles Times". Das Feuer habe ganz klein begonnen, sich dann "in einer Millisekunde oder so" ausgebreitet und sei schließlich außer Kontrolle geraten. Das schiere Ausmaß einiger der betroffenen GebĂ€ude habe es auch schwierig gemacht, die BrĂ€nde einzudĂ€mmen: "Wenn man sich die GrĂ¶ĂŸe der HĂ€user anschaut, gibt es einfach so viel brennbares Material, dass sie schnell in Brand geraten. Und dann setzt der Wind ein und die Flammen können einfach von Haus zu Haus ĂŒberspringen", sagte sie.