In einem erneuten Prozess am Landgericht der Hauptstadt ergingen am Donnerstag gegen einen fr√ľheren Chefarzt ein Jahr und sieben Monate Haft auf Bew√§hrung, eine leitende Ober√§rztin erhielt ein Jahr und vier Monate auf Bew√§hrung. Der Schuldspruch gegen die Mediziner wegen gemeinschaftlichen Totschlags in einem minderschweren Fall hatte der Bundesgerichtshof (BGH) bereits im November 2020 best√§tigt.