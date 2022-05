Aktualisiert am 19.05.2022 - 12:30 Uhr

Aktualisiert am 19.05.2022 - 12:30 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Busungl├╝ck in Mexiko ÔÇô mindestens 14 Tote

Im Westen Mexikos sind mindestens 14 Menschen in einem Reisebus t├Âdlich verungl├╝ckt. Ursache des Unfalls war offenbar eine St├Ârung im Bremssystem.

Bei einem schweren Busunfall im Westen Mexikos sind mindestens 14 Menschen gestorben und 19 verletzt worden. Das Unfallfahrzeug war offenbar wegen einer St├Ârung im Bremssystem "frontal gegen eine Mauer am Stra├čenrand geprallt", wie die Beh├Ârden des Bundesstaates Jalisco am Mittwoch erkl├Ąrten. An Bord befanden sich demnach Arbeiter eines ├Ârtlichen Himbeerproduzenten.