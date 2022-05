Kr├Ąftiges Tiefdruckgebiet ├╝ber Deutschland: Schwergewitter, Starkregen und Sturmb├Âen w├╝ten in vielen Regionen. Wetterexperten warnen vor Superzellen und Tornadogefahr ÔÇô und geben den B├╝rgern Ratschl├Ąge.

In weiten Teilen der Bundesrepublik kommen kr├Ąftige Gewitter mit schweren Sturmb├Âen, gr├Â├čerem Hagel und Starkregen auf die Menschen zu. Wetterexperten warnen vor m├Âglichen Tornados, die sich bilden k├Ânnen. Am Donnerstag entladen sich im Laufe des Tages die ersten schweren Unwetter. Nach einer kurzen Beruhigung geht es am Freitag weiter. Die t-online-Str├Âmungsfilme zeigen Ihnen im Zeitverlauf, wo das Tief und die Niederschl├Ąge langziehen.