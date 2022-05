So viel Geld gab es in Deutschland beim Eurojackpot noch nie zu gewinnen: 106 Millionen Euro. Ein Tipp f├╝r Teilnehmer: Bestimmte Zahlen werden besonders h├Ąufig gezogen.

In seiner mehr als zehnj├Ąhrigen Geschichte ist die Gewinnsumme im Eurojackpot erstmals ├╝ber 100 Millionen Euro gestiegen. Nach der Ziehung am Freitag (gegen 19 Uhr) im finnischen Helsinki k├Ânnte es mit 106 Millionen Euro somit einen Gewinnrekord f├╝r Deutschland geben. Bislang war die Gewinnsumme bei 90 Millionen Euro gedeckelt. Die 18 Teilnehmerl├Ąnder der europ├Ąischen Lotterie hatten die Regeln zum 10. Geburtstag Ende M├Ąrz ge├Ąndert.

Der Rekordgewinn von 90 Millionen Euro wird in Deutschland bislang von Tippern aus Baden-W├╝rttemberg, Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen (2) gehalten. Sollte der aktuell mit 106 Millionen Euro gef├╝llte Jackpot am Freitag erneut nicht geknackt werden, liegt die Gewinnsumme am 24. Mai voraussichtlich bei 114 Millionen Euro. Sehen Sie hier, welche Zahlen besonders h├Ąufig aus der Urne gezogen werden.