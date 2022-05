Zwei Männer ersticken in Brunnenschacht

In Brandenburg ist es bei einem Arbeitseinsatz von zwei MĂ€nnern zu einem UnglĂŒck gekommen: Beide sind in einem Schacht erstickt. RettungskrĂ€fte konnten sie nicht mehr reanimieren.

Zwei MĂ€nner sind bei einem Arbeitsunfall in einem Brunnenschacht im brandenburgischen Fichtenhöhe (MĂ€rkisch-Oderland) erstickt. Das teilte ein Sprecher der Polizei mit. Ein 36-JĂ€hriger hatte am Freitagnachmittag Arbeiten in einem Schacht von ĂŒber 20 Metern Tiefe durchgefĂŒhrt. Aufgrund des Sauerstoffmangels in der Tiefe wurde er offenbar zunĂ€chst ohnmĂ€chtig.