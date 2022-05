Solingen (dpa) - Gl├╝hwein und Schlittschuhlaufen im Mai: Auf Schloss Burg in Solingen k├Ânnen Besucher am Wochenende ├╝ber einen Weihnachtsmarkt schlendern. Der eigentlich f├╝r Dezember geplante Markt war wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden und wird nun nachgeholt.

Eigentlich sollte die "Sommerweihnacht" schon am Freitag starten, der Beginn war wegen des angek├╝ndigten Unwetters jedoch kurzfristig um einen Tag verschoben worden. Am Samstagvormittag konnte die Veranstaltung dann planm├Ą├čig er├Âffnen, wie ein Sprecher best├Ątigte. Der Markt war demnach am Mittag bereits "in vollem Gange".