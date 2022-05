Der Mann sei am Samstagabend am Ausgang des Festgel├Ąndes von dem Projektil getroffen worden und wenig sp├Ąter in einem Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen gestorben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mit. Zuvor war es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 16-J├Ąhrigen und einer sechsk├Âpfigen Gruppe gekommen. Als der Jugendliche und sein Vater die Gruppe habe zur Rede stellen wollen, seien alle geflohen.